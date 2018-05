Incêndio atinge galpão na zona norte da cidade do Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge na manhã de hoje (1º) um galpão da Drogaria Pacheco, na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de São João de Meriti foi acionado por volta das 8h de hoje.

Ainda de acordo com os bombeiros, ainda não há informações sobre feridos até o momento. Quartéis do entorno ajudam os militares de São João de Meriti no combate ao fogo.

A Polícia Rodoviária Federal interditou a pista lateral da Via Dutra, na altura do quilômetro, no sentido Rio de Janeiro, às 8h25.

Fonte: Agência Brasil