Impressionante! Milhares de lenços umedecidos são retirados do fundo de esgoto

(Foto: Reprodução Facebook/ Charleston Water)

Pilhas e mais pilhas de lenços umedecidos foram retirados do esgoto da cidade de James Island, na Carolina do Sul, EUA. O sistema de escoamento teve que ser paralisado emergencialmente neste fim de semana por causa do acumulo de papeis que entupiram o sistema.

Para solucionar o problema, especialistas mergulharam a uma profundidade de 27 metros de esgoto totalmente escuro e retiraram os montes de lenços umedecidos, possivelmente jogados em vasos sanitários.

A Charleston Water System, que cuida do sistema de esgoto da cidade, informou ao canal WCBD: “Enviamos mergulhadores a 27 metros de profundidade em completa escuridão a fim de identificar a razão da obstrução. Eles encontraram uma quantidade enorme de lenços umedecidos que entupiram o sistema e provocaram pane”.

A companhia publicou fotos no perfil do Facebook e são impressionantes. Confira:

Milhares de lenços umedecidos são retirados do esgoto

(Foto: Reprodução Facebook/ Charleston Water)

Fonte: Vírgula UOL