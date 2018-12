Impressionante! Drone flagra mulher sendo cercada por orcas ao nadar

Leia maisCantora e apresentadora de TV das Filipinas é eleita Miss …Sessões de ‘Aquaman’ no Brasil exibem clipe inédito de banda de …

Que medo! A jovem Judie Johnson estava nadando no mar, na praia de Hahei, na Nova Zelândia, quando foi surpreendida por três orcas.

O momento de pânico foi registrada por um drone do youtuber australiano Dylann Brayshaw. A situação inusitada aconteceu no dia 4 de dezembro deste anos.

Judie disse em uma entrevista ao Daily Mail que queria sair da água o mais rápido possível, mas a curiosidade fez com que ela quisesse nadar um pouco ao lado das baleias.

Confira o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL