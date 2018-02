Império de Casa Nova é a campeã do Carnaval de Cuiabá

O bloco Império de Casa Nova foi consagrado o grande campeão do Carnaval 2018, nesta quarta-feira (14), após a apuração das notas dos grupos carnavalescos que desfilaram na Orla do Porto. Conquistando a vitória mediante uma disputa acirrada por apenas três décimos – em relação ao segundo colocado, o tradicional conjunto se destacou por um enredo que prestou homenagens à Iemanjá. Com um hino que entoava ‘Odoiá Iara e Iemanjá rainha das águas’, a ex escola de samba brilhou na noite da última terça-feira (13) e faturou o prêmio equivalente a R$ 55 mil.

Para o secretário dos 300 Anos, Junior Leite, a festa mais popular da cultura brasileira se encerrou de forma majestosa, valorizando as raízes nacionais através de artistas locais que compõem a cuiabania. O gestor pontuou a extensão que o Carnaval da Prefeitura tomou neste novo ano, salientando que o tricentenário anuncia grandes novidades.

“O Carnaval é uma festa linda e colorida, que celebra todas as diferenças através da cultura, da arte e da música. Hoje encerramos mais um ciclo cheio de momentos memoráveis, que tornam Cuiabá cada vez mais uma vitrine do entretenimento gratuito. Com a consagração do Império de Casa Nova, damos adeus aos cinco dias intensos que embalaram os foliões com muitas comemorações, fortalecendo ainda mais que 2019 será um ano transformador. Estamos nos aproximando gradativamente da marca dos 300 anos e já estamos planejando uma grande festa, que inclui transformações estruturais e sociais, prezando também por este espírito festivo único, que apenas o povo cuiabano nutre”, afirmou Leite.

Consagrado com a maior honraria do Carnaval 2018, o bloco Império de Casa Nova trouxe uma temática que foi nas raízes da divindade do povo Egba. Com um figurino que estampava os tons de azul marcantes de Iemanjá, eles conquistaram os jurados, com uma execução elogiada, que se destacou na Empolgação e Conjunto, no Enredo e na Bateria. Para o presidente do grupo, Walter Padilha, a vitória vem para coroar os nove anos da tradicional trajetória mantida pelos participantes.

“Entregamos o nosso coração ao foliões, em um desfile cativante e representativo, que destaca a rainha das águas, uma figura tão marcante no Brasil. Com um enredo envolvente e uma bateria alinhada, conquistamos os olhos e ouvidos dos nossos jurados, trazendo um samba de raíz poderoso. Essa conquista irradia em todos nós e estamos ainda mais animados para encantar a avenida no tricentenário da Capital”, disse.

Rompendo barreiras, a Império já se tornou uma vencedora antes mesmo de iniciar seu espetáculo nas ruas da cidade, conforme relembrou Gilmara Aguiar, membro do bloco. Se desfazendo do título de escola de samba devido às limitações de recursos, o grupo quase não se apresentou em 2018, confirmando sua presença com apenas um mês de antecedência. Com pouco tempo em mãos, os participantes se uniram para planejar um desfile de pouco mais de 40 minutos, idealizando trajes e traçando toda a performance às pressas.

“A nossa jornada até essa vitória não foi fácil. Enfrentamos dificuldades e cogitamos não participar neste ano. Mas o samba está no nosso sangue, faz parte das nossas vidas, e há um mês de distância do grande dia conseguimos tirar esse sonho do papel e preparamos essa bela festa em tempo recorde. Essa é a prova de que juntos somos capazes de alcançar novos patamares e sou extremamente grata a todos que se envolveram e não desistiram de lutar até o fim. Hoje colhemos os frutos deste incrível trabalho com muitos sorrisos e uma enorme gratidão no coração”, concluiu.

Colocação

Com apenas cinco – dentre sete blocos – disputando o prêmio, o grupo Unidos do Araés conquistou a segunda posição, com nota equivalente a 69,3, seguido pelo Boca Suja (69), Melados (66), e Vaidade (63,6).

Com a premiação total correspondente a R$ 180 mil, os colocados entre a segunda e quarta posição levaram para casa os valores respectivos de R$ 50 mil, R$ 40 mil e R$ 35 mil.