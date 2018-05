Impedida de ir ao banheiro em café, mulher faz cocô no chão e joga no atendente

(Foto: reprodução/vídeo)

Uma mulher foi impedida de usar o banheiro da rede de cafés Tim Hortons em Langley, no Canadá. Apertada para fazer o ‘n° 2’ e furiosa com o atendente por não deixá-la entrar no toilet, ela resolveu fazer cocô no chão do estabelecimento mesmo. Ainda pegou as fezes com as mãos e arremessou em direção ao funcionário.

Em comunicado oficial, um porta-voz da rede disse que a proibição da mulher em entrar no banheiro aconteceu devido ao seu mau comportamento anterior, que levou à discussão. Segundo o Metro, a moça foi detida após o ocorrido.

A câmera de segurança filmou tudo e pode ser visto abaixo. O vídeo foi postado no Youtube nesta quarta, 16 e viralizou. Confira:

Fonte: Vírgula UOL