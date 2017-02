Impasse na TV: 12 séries que assinantes da Sky perderão sem os canais Fox

A Fox Network Group retirou seus canais da grade da Sky. Um impasse na questão financeira fez com que FOX, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, FOX Life, FOX Sports e FOX Sports 2 fossem eliminados da programação da TV por assinatura, que tem mais de 5 milhões de assinantes no Brasil.

“A FOX Networks Group (FNG) Latin America informa aos seus fãs que após vários meses de negociação para manter a distribuição de seus atuais canais FOX, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, FOX Life, FOX Sports e FOX Sports 2, na plataforma da Sky, não conseguiu, infelizmente, chegar a um acordo. As condições comerciais e de distribuição oferecidas pela Sky estão abaixo dos valores de mercado e do valor e relevância do conteúdo que o público elege e desfruta”, diz o comunicado do canal.

Já a Sky, que tem respondido assinantes através das redes sociais, diz que a proposta da Fox vai além do que a empresa considera pagar. “As negociações ainda estão em andamento e a FOX retirou de forma unilateral os canais da nossa grade. A proposta da Fox é de um aumento superior a 50%, o que consideramos abusivo e está fora da realidade econômica do nosso país”, diz uma das mensagens enviadas pelo Twitter @SkyResponde, principal canal de comunicação com assinantes no site.

Mas a verdade é que, nessa briga, quem fica no prejuízo é o assinante, que perderá diversos programas e séries, como The Walking Dead, que volta ao ar com sua sétima temporada no próximo domingo (12). O seriado é o mais visto do país.

Além disso, elencamos algumas outras séries que assinantes da Sky deixarão de acompanhar caso as duas empresas não cheguem a um acordo. Se prepara que a lista é pesada, viu?

24: Legacy

A série, que fala sobre terrorismo, passa no canal FOX de segunda-feira.

American Crime Story

O seriado, que passa no FX, também está na Netflix.

American Dad

O seriado de humor passa diariamente no FX.

American Horror Story

A série é exibida todas as quintas-feiras, por volta das 0h, no FX.

Bull

Bull é exibida todas as quartas-feiras na Fox.

Chicago P.D.

Chicago P.D. passa de quarta-feira na Fox.

Cold Case

A clássica série passa de domingo na Fox.

Family Guy

A série de comédia passa diariamente no FX.

Modern Family

A aclamada série de comédia passa no Fox Life.

Os Simpsons

Este clássico passa diariamente na Fox.

The Cleveland Show

Uma espécie de spin-off de Family Guy, o seriado passa no FX.

Fonte: Vírgula UOL