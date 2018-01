Imigrantes fica parcialmente interditada por 8 horas em acidente com dois mortos

Duas mulheres morreram e sete pessoas ficaram feridas em consequência de um grave acidente ocorrido , às 20h53, de terça-feira (9), na Rodovia do Imigrantes, sentido Santos-São Paulo, altura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a concessionária Ecovias, duas das seis faixas de rolamento no trecho do km 30 ficaram interditadas por cerca de oito horas, sendo liberadas apenas às 5h de hoje (10).

As vítimas estavam um veículo Ecosport atingido, violentamente, na traseira, por uma Mercedes Benz . O motorista da Ecosport, André Gonçalves, de 39 anos, sofreu fratura na coluna, e está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo. Outro ferido, Wesley Júnior Gomes Bispo, de 21 anos, já foi liberado.

Ainda entre os feridos atendidos, inicialmente no Hospital e Pronto Socorro da rede municipal de São Bernardo do Campo, estavam quatro crianças com idades entre um e cinco anos. Segundo a prefeitura, a criança de um ano teve problema pulmonar e foi transferida para o Hospital Mário Covas, em Santo André; um menino de três fraturou o fêmur e foi transferido para o Hospital Estadual Serraria, em Diadema; uma menina de cinco anos foi transferida para um hospital da rede conveniada São Cristóvão e um menino de um ano com sangramento no fígado foi levado para o Hospital São Paulo.

Outra ocupante desse veículo, a jovem Vitória Alves, de 21 anos, foi socorrida, mas logo após passar por exames morreu de parada cardíaca.

O condutor da Mercedez Benz, André Micheletti, foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal e homicídio culposo, no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Até o final da manhã de hoje (10), ainda não tinha sido divulgado se a Justiça concederá a ele o direito de responder o processo em liberdade.

Fonte: Agência Brasil