Homem-Aranha de Paris

Leia mais’Homem-Aranha’ escala prédio em Paris e salva criança pendurada

Um imigrante do Mali que ganhou o apelido de Homem-Aranha depois de escalar um prédio para salvar uma criança pendurada em uma sacada, teve seu primeiro dia em um novo emprego na Brigada de Incêndio de Paris.

O notável resgate de Mamoudou Gassama de uma criança em maio não só lhe rendeu o estrelato da internet, mas também a cidadania francesa e um emprego no corpo de bombeiros.

O imigrante malinês de 22 anos começou seu novo emprego no domingo, disse sua porta-voz Djeneba Keita à CNN. Ele foi um dos 24 novos recrutas, a Brigada de Incêndio de Paris twittou na quinta-feira.

O resgate de Gassama levou o presidente francês Emmanuel Macron a convidar o jovem para o Palácio do Eliseu, onde recebeu um certificado e uma medalha de ouro por realizar um ato de coragem e dedicação. Gassama disse a Macron: “Eu não pensei nisso. Eu subi e Deus me ajudou”. Gassama disse que quando chegou ao apartamento, ficou com medo e começou a tremer.

Imigrante 'Homem-Aranha' vira bombeiro em Paris

Imigrante ‘Homem-Aranha’ vira bombeiro em Paris

Fonte: Vírgula UOL