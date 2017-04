Ilustradora recria princesas da Disney para sair de bloqueio criativo

Isabelle Straub é uma ilustradora que resolveu recriar as princesas na Disney. Ela usou essa série como forma de sair de um sério bloqueio criativo.

“Sempre amei a Disney, desde que eu era uma criança. Então, eu decidi pintar as princesas no meu estilo de arte apenas por diversão”, disse Isabelle ao site Design Taxi.

Ela demorou de 8 a 12 horas para recriar cada imagem. O processo foi feito no Corel Painter, com alguns detalhes finais realizados no Photoshop.

“Estou definitivamente pronta para começar uma nova série. Alguém me pediu para recriar os vilões, o que eu realmente acho que seria legal. Mas eu vou dar descanso ao tema Disney por um tempo”, contou.

Confira na galeria:

Fonte: Vírgula UOL