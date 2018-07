Ilustradora faz autoretratos inspirada em desenhos animados

Desenhista australiana Hanna Jai

Hannah Jai, de 20 anos, da Austrália, fez ilustrações recriando personagens de desenhos animados. O material foi postado por ela no Instagram e vem fazendo grande barulho.

“A ideia para esta série de ilustrações veio de ver outro artista completar uma série semelhante e eu pensei que não seria legal tentar este desafio como eu nunca fiz nada parecido antes”, afirmou.

“Eu achei extremamente divertido e desgastante, mas estou muito feliz com o resultado final. Eu acho que meus favoritos/divertidos são Simpsons e American Dad. Recomendo a outros artistas para tentar este desafio”, completou.



Fonte: Vírgula UOL