Ilha tem 500 aldeões amontoados em cabanas

Imagens impressionantes mostram como é a vida em uma pequena ilha com a metade do tamanho de um campo de futebol, onde mais de 500 aldeões se amontoam em cabanas.

A ilha Migingo tem apenas 2 mil metros quadrados, mas é densamente povoada por moradores que vão pescar juntos e vivem lado a lado em barracos metálicos.

A ilha, nascendo nas águas do Lago Vitória, na fronteira de Uganda e Quênia, tem quatro bares, um salão de cabeleireiro improvisado e vários bordéis.

Entre as casas de ferro corrugado há becos estreitos, por onde os moradores têm que se movimentar. Há apenas uma instalação de saneamento.

Os dois países compartilham o espaço, mas estão em conflito sobre quem é dono da terra em uma disputa chamada de “a menor guerra da África”, segundo relatos.

Uma comissão bilateral examinará a localização exata da ilha para determinar quem deve ser entregue.

Os pescadores dos dois países se recusam a se misturar na pequena ilha. O lago Victoria, onde fica a ilha, é considerado o segundo maior lago tropical do mundo.

Fonte: Vírgula UOL