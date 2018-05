‘Igualdade e diversidade estão na minha história’, diz Claudia Leitte

Claudia Leitte

Com abertura do bloco Agrada Gregos, gigante do Carnaval de São Paulo, Claudia Leitte apresenta sua nova turnê My Carnaval, no Campo de Marte, dia 1º de junho, durante a semana do orgulho LGBT de São Paulo.

“Esta turnê é parte da celebração dos meus 10 anos de carreira solo, que planejamos para 2018. Falamos dessa trajetória por meio das músicas e, portanto, não tinha como não ser um verdadeiro carnaval. A música que inspirou cada momento desse show foi Carnaval, minha parceria com Pitbull, que esteve pela primeira vez num bloco em Salvador” , afirmou Claudia Leitte ao Virgula.

Sobre a semana do orgulho LGBT, ela comentou o seguinte: “Eu não poderia ter escolhido uma data que me trouxesse tanta emoção como esta em que estreio a My Carnaval Tour na semana do Orgulho LGBT. É uma honra e por isso fiz questão de trazer a festa Blow Out com ela – uma das festas mais plurais que já fiz. A igualdade e a diversidade estão presentes em todos os meus shows e toda a minha história”, afirmou

“Estrear em São Paulo nesse momento tão especial, é poder retribuir o carinho e o amor que sempre recebi desse público! Tenho certeza que será um festa incrível, cheia de amor e respeito – mais do que nunca, sentimentos fundamentais em qualquer circunstância”, completou Claudia Leitte

Com bateria de escola de samba e passistas, o Agrada Gregos, que teve público recorde no Carnaval de 2018, levará ao palco de Claudia uma amostra do que foi o desfile no Parque do Ibirapuera deste ano. O bloco também terá edição especial no calendário de festas da Parada Gay 2018. O ‘Agrada Gregos – Pride’, será um esquenta para a Parada LGBT de SP, dia 30/05, na ‘Zero Club SP.

CLAUDIA LEITTE – LANÇAMENTO DA TURNÊ ‘MY CARNAVAL’

Abertura Agrada Gregos Campo de Marte – Av. Santos Dumont 550 – Santana 01/06 – à partir das 22h. Valores: de R$ 50 a R$ 280 Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/205496870236759/

AGRADA GREGOS – PRIDE Zero Club SP – Rua Santo Antônio, 570 – Bela Vista 30/05 – à partir das 23h Valores: de R$ 30 a R$ 70 Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/190502048338457/



