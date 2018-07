Igreja coloca Jesus, Maria e José em cela para protestar contra Trump

As figuras de Jesus, Maria e José foram colocadas em uma cela como protesto contra a política de tolerância zero do governo de Donald Trump em relação aos imigrantes.

As figuras de madeira e o espaço que ocupam são os mesmo usados para montar o presépio da Christ Church Cathedral, em Indianapolis, nos Estados Unidos.

Segundo informações do Washington Post, o reverendo Stephen Carlsen disse que as pessoas se esquecem que a família também era imigrante. “Eles eram um casal sem residência que não era aceito em lugar nenhum e se refugiou em um celeiro. As pessoas se esquecem que esta é a família em que nasceu Jesus Cristo”.

