Igor Cavalera grava música da Legião Urbana com funkeiro de ‘Vai Malandra’

Uma ação da Universal Music juntou na mesma música Igor Cavalera, membro fundador do Sepultura e atual Cavalera Conspiracy e Mixhell, com o funkeiro MC Zakk, que participou de Vai Malandra, de Anitta.

A canção, uma versão de Que País É Este?, da Legião Urbana, ainda conta com Tales da banda de reggae Maneva, Badauí e Luciano, do CPM 22, e a cantora pop Clau. Além dos dois nomes citados no primeiro parágrafo.

“Queríamos fazer um paralelo do Brasil de ontem com o de hoje e juntamos um time de artistas que se aproximava mais pela identificação com as letras do Renato, do que pelo segmento musical”, fala Miguel Afonso, gerente artístico da gravadora.

Confira a versão abaixo, que ficou bem boa. Quem disse que o heavy metal não pode se dar bem com o funk, hardcore, reggae e o pop dos anos 80? Isso é Brasil.

Fonte: Vírgula UOL