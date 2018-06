Idosos sofrem violência e abuso sexual em asilo na Irlanda

Caso foi apresentado por delegado local, após denúncia de ex-funcionário

Uma investigação descobriu que pacientes da casa de cuidados Dunmurry Manor no norte da Irlanda sofreram abuso e violência por negligência de funcionários. O caso foi apresentado pelo delegado para pessoas idosas Eddie Lynch, após ele receber denúncias de ex-funcionários. Lynch encontrou evidências de pacientes agindo com violência entre eles e até de casos de estupro dentro da instituição. As informações são do Independent.

“Quando comecei a investigação sobre a Dunmurry Manor, não estava preparado para o que eu descobriria. Quando um parente está em uma casa de cuidados nós esperamos que ele receba boa comida, bebida e fique seguro”, disse Lynch. Ele contou ao Independent que alguns pacientes com demência, extremamente vulneráveis, passaram por situações de extrema violência.

