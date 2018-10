Idoso é morto por tijolos atirados por macacos

Macaco na Índia

Leia maisIlha tem 500 aldeões amontoados em cabanasProtesto criativo! Escola proíbe mochilas e aluno leva livros em …

Um indiano chamado Dharampal Singh, de 72 anos, estava recolhendo pedaços de madeira em Tikri, Uttar Pradesh, quando um grupo de macacos jogou mais de 20 tijolos, atingindo-o na cabeça e no peito. Ele morreu mais tarde no hospital.

Acredita-se que os macacos tenham retirado os tijolos de um edifício em ruínas antes de subir em uma árvore e atacá-lo.

O incidente foi o mais recente de uma série de comportamentos violentos de macacos que levaram os moradores de Singh no norte da Índia, que abriga o Taj Mahal, a reclamar à polícia.

No entanto, os macacos são uma espécie protegida, o que significa que as autoridades têm opções limitadas para controlar sua agressão.

O irmão de Singh, Krishnapal, disse ao Times of India: “Jogados de uma altura enorme, os tijolos foram suficientes para matá-lo. Esses macacos desonestos são os verdadeiros culpados e devem pagar por isso. Nós demos uma queixa por escrito contra macacos, mas a polícia não parece estar convencida o suficiente”.

A família de Singh apresentou uma queixa formal à polícia indiana que registrou a morte como um acidente.

Chitwan Singh, oficial da delegacia de polícia de Doghat, disse ao jornal: “Como podemos agir contra macacos? Eu não acho que seja uma demanda lógica”.

O jornal também informou que os ataques fatais realizados por macacos vêm aumentando em todo o país.

De acordo com especialistas em vida selvagem, as espécies mais comuns envolvida em ataques são os macacos rhesus, mas não se sabe qual raça atacou Singh.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Macacos na Índia

Macacos na Índia

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Ilha tem 500 aldeões amontoados em cabanas

Esquilo com seios grandes

Bebê de 5 meses tem 11 vermes retirados do olho

Mais galerias

Ilha tem 500 aldeões amontoados em cabanas

Esquilo com seios grandes

Bebê de 5 meses tem 11 vermes retirados do olho

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295069’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL