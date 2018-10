Idosas convidam garçons nus para servirem o jantar por uma noite no lar onde vivem

Onze senhoras que vivem em um lar de idosos no interior da Inglaterra decidiram ter um jantar diferente: elas convidaram um grupo de dançarinos musculosos e nus para serem garçons particulares delas por uma noite.

A ideia foi de Joan Corp, de 89 anos. “Não importa o dia, se você perguntar à Joan o que ela quer, ela vai sempre dizer que um homem”, contou Claire Martin, uma das funcionárias da casa, ao site Daily Mail. As amigas gostaram da ideia de Joan e todas convidaram as filhas e netas para o evento. Ao todo, 23 mulheres participaram do jantar.

Claire disse ainda que procurou na internet pelo grupo de homens e pediu a eles que “flertassem despretensiosamente independente da idade. Afinal, que mal isso pode fazer?”.

A moradora mais velha do lar, Doll Jenkins, de 99 anos, ficou tão empolgada que pediu que os garçons voltassem para celebrar seu aniversário de 100 anos. “Eu sentei bem na frente, o que fez diferença para ver tudo. Eles fizeram um bom trabalho. Foi uma ótima noite”, comentou a moradora Gladas Smith, de 82 anos.

“Elas estavam muito empolgadas. Usaram roupas novas, maquiagem. Os rapazes perguntaram quem queria massagem e todas disseram que sim. Elas não pararam de rir a noite toda”, completou Claire.

Os garçons especiais e o jantar foram pagos com dinheiro de caridade. O lar Milton Lodge arrecada fundos para eventualmente conseguir realizar desejos de seus moradores.

Idosas têm garçons nus em jantar especial

Onze moradoras de lar no interior da Inglaterra convidaram garçons musculosos e nus para servirem o jantar por uma noite!

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL