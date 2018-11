Idosa de 106 anos é morta a pauladas no Maranhão

Idosa de 106 anos

Uma senhora de 106 anos, Antônia Conceição da Silva, foi morta a pauladas e estrangulamento. O motivo do crime seria o fato de ela ter reconhecido o assassino, segundo a polícia, que teria entrado para assaltar a casa.

O bandido teria entrado pelo telhado. A casa em Feira Nova, no interior do Maranhão, não tem forro.

Antônia morava com um neto, mas na hora do crime, ele foi a uma festa. Ao retornar, se deparou com a avó morta.

A polícia achou um bastão de madeira que pode ter sido usado para golpear a senhora e marcas de pés do bandido. A suspeita inicial era de latrocínio, roubo seguido de morte, mas depois descobriu-se que nada foi levado. O crime ocorreu no sábado (17).

Veja nossa galeria com idosos que fogem do estereótipo da velhice:

Fonte: Vírgula UOL