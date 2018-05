Identificadas vítimas de acidente com helicóptero que caiu no Rio

Identificados os quatro ocupantes do helicóptero que caiu no mar hoje (9), na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O piloto que morreu ao ser resgatado é Murilo Rabelo.

Os três ocupantes da aeronave são Marcelo Freitas, 55 anos, Hélio L. Gomes, de 45, e Paulo Fernandes P. Seixas, também de 55 anos. Eles estão sendo atendidos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O helicóptero que caiu na altura do posto 5, é da empresa Mapa – Empreendimentos e Participações. A aeronave foi fabricada em 1980 e estava apta a operar, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O certificado de navegabilidade tem validade até junho de 2020 e a inspeção anual encontra-se em dia.

Feridos foram levados para hospital

O Corpo de Bombeiros informou que os quatro ocupantes do helicóptero foram resgatados do mar com vida, mas o piloto não resistiu e morreu. Os três feridos foram encaminhados ao hospital, onde estão sendo atendidos. Todos encontram-se fora de perigo.

A Secretaria de Defesa Civil informou, em nota, que bombeiros do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados, na manhã desta quarta-feira (9), para a queda do helicóptero no mar da Barra da Tijuca. Guarda-vidas, mergulhadores e equipe médica participaram do resgate. Aeronaves e motos-aquáticas foram utilizadas na operação.

O helicóptero decolou do Recreio dos Bandeirantes e estava seguindo para Cabo Frio, na Região dos Lagos. A aeronave caiu a 200 metros da arrebentação. As equipes do Grupamento Marítimo de Salvamento agiram rápido e resgataram os quatro ocupantesr, com auxílio de um helicóptero da corporação.

Fonte: Agência Brasil