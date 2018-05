Ícone jamaicano, Israel Vibration comemora Dia do Reggae com show em SP

(Foto: Michel Jovanovic) Israel Vibration

Os reggaeiros brasileiros poderão comemorar o Dia Nacional do Reggae, neste 11 de maio, do jeito mais buena onda possível; dançando ao som da dupla jamaicana Israel Vibration, que faz show único na primeira edição do Reggae Sessions, que rola na Audio, em São Paulo.

Formado por Cecil Spence (Skelly) e Lascelle Bulgin (Wiss), a Israel Vibration é consagrada por seus quase 40 anos de carreira e por inúmeras canções na lista dos melhores clássicos do reggae de todos os tempos.

Tanto Skelly quanto Wiss são naturais da Jamaica e vítimas de poliomielite. Eles se conheceram quando crianças, no Centro de Reabilitação Mona, onde foram internados por suas famílias. Então, aprenderam cedo como sobreviver no mundo e encontraram força na fé rastafari e começaram a compor e cantar canções que expressassem suas convicções espirituais, até se tornarem ícones do gênero.

Além de Israel Vibration, se apresentam na Reggae Sessions os brasileiros Planta e Raiz e Adão Negro. Completa o lineup o holandês Mitchell Brunings, que conquistou o mundo ao participar do The Voice Holanda e fará um show especial dedicado ao mestre Bob Marley.

SERVIÇO:

Reggae Sessions com Israel Vibration, Planta e Raíz, Adão Negro, Mitchel Brunings

Quando: 11 de maio (sexta-feira)

Onde: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, São Paulo, SP

Abertura da casa: 22h00

Classificação: 18 anos

Capacidade da casa: 3.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Local para alimentação: sim

Wifi: sim

Valor dos ingressos: de R$30,00 (pista promocional) a R$120,00 (entrada inteira para mezanino)

Venda de ingressos: Bilheteria Audio (de segunda a sábado das 13h às 20h) e online pelo site/aplicativo da Ticket360: https://goo.gl/9uBmw2.

Cartões de crédito: Visa, Master, Amex, Hipercard



Fonte: Vírgula UOL