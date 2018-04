Ícone do country punk, Supersuckers vem ao Brasil pra três shows explosivos

(Foto: divulgação) Supersuckers

Na próxima semana, o trio norte-americano Supersuckers aterrissa no Brasil para três shows explosivos em que mostrará a energia devastadora do country punk; subgênero do rock and roll que mistura guitarras rápidas e distorcidas com a levada da música country.

O grupo, formado no Arizona, em 1988, se apresenta dia 26 no Sesc Pompeia, em São Paulo, 27 no festival Abril Pro Rock, em Recife e 28 no Jokers Pub, em Curitiba. No repertório, a fúria cowpunk desses 30 anos de carreira com músicas dos oito álbuns de estúdio e mais oito ao vivo.

Nessas três décadas, o Supersuckers também acompanhou grandes lendas do rock em suas turnês. Excursionaram com Ramones, Motörhead, Bad Religion, New York Dolls, Mudhoney, entre outras.

No site oficial está escrito ‘A mair banda de rock and roll do mundo’. Lemmy Kilmister, falecido vocalista do Motörhead, costumava dizer: “Se você não gosta de Supersuckers, não gosta de rock n’ roll”.

Entendeu?

SERVIÇO:

Supersuckers em São Paulo

Data: 26 de abril de 2018

Horário: 21h30

Local: Sesc Pompeia

Endereço: Rua Clélia, 93, bairro Pompéia – São Paulo/SP

Ingressos: de R$ 12 a R$ 40

Venda online: https://www.sescsp.org.br/programacao/150705_SUPERSUCKERS

Supersuckers no Abril Pro Rock 2018

Data: 27 de abril de 2018

Horário: a partir das 21h30

Local: Baile Perfumado, Recife/PE

Endereço: de R$ 60 a R$ 110

Venda online: https://www.sympla.com.br/abril-pro-rock-2018__251566

Supersuckers em Curitiba

Data: 28 de abril de 2018

Horário: 20 horas

Local: Jokers

Endereço: Rua São Francisco, 164 – Centro, Curitiba/PR

Ingresso: R$ 50

Venda online: www.redstar77.com

