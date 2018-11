Ícone da música alternativa, Soul Asylum se junta ao L7 para show em São Paulo

(Foto: Katarzyna Cepek) Soul Asylum

Leia maisLollapalooza Brasil 2019 terá Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, …New Order: ‘Música dos anos 80 é combinação perfeita de ritmo com …

Grunges, uma ótima notícia: o Soul Asylum, um dos representantes da música alternativa norte-americana dos anos noventa se juntará ao L7 para show em São Paulo. O evento produzido pela Powerline acontece dia 2 de dezembro no Tropical Butantã.

Sendo assim, o lineup de peso fica com L7, Soul Asylum e mais as bandas brasileiras Pin Ups e Deb and The Mentals. E o melhor: o valor do ingresso não foi alterado com a novidade.

O Soul Asylum estourou na década de noventa com os hits Runaway Train e Somebody To Shove, que tinham seus clips exibidos à exaustão na MTV Brasil. David Pirner, vocalista e único membro original na banda hoje, era galã na época, tipo um Axl Rose grunge e chegou a namorar a atriz Winona Ryder.

David também integrou o projeto musical Backbeat, do filme de mesmo nome lançado em 1994, em que junto de Dave Grohl (Nirvana/ Foo Fighters), Thurston Moore (Sonic Youth), Mike Mills (R.E.M.) e Gred Dulli (The Afghan Whigs) reproduziam o repertório dos Beatles no começo de carreira.

A festa grunge será boa!

(Arte: Loud)

SERVIÇO:

L7 e Soul Asylum em São Paulo

Data: 2 de dezembro de 2018

Horário: 18 horas

Local: Tropical Butantã

Endereço: Avenida Valdemar Ferreira, 93 – Butantã

Ingressos: www.clubedoingresso.com

Promocional/meia entrada de 2º lote: R$ 130,00

Camarote de 2º lote: R$ 200 (promocional/meia entrada)

Inteira de 2º lote: R$ 260 (pista) e R$ 400 (camarote)

Censura: 16 anos

Veja também: ‘Os shows mais esperados de 2018’:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Mais galerias

Lollapalooza 2019

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Mais galerias

Lollapalooza 2019

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL