Hygge hair: conheça a nova tendência dos salões de beleza

Hygge – pronuncia-se “huga” – é uma palavra dinamarquesa que significa aconchego. Ela tem um conceito amplo e é muito popular no país. Em especial, significa o conjunto de atitudes para uma vida mais feliz e equilibrada que a Dinamarca tem exportado para o mundo. É também muito popular quando se fala do estilo escandinavo de decoração. E, agora, chegou aos salões de beleza.

Em seu Instagram, o hair stylist Eron Araujo explica que a tendência não é tingir os cabelos de uma cor específica. “É uma técnica de mesclar tons acobreados para “aquecer” o visual, por isso pode ser usada em cabelos de todas as cores”, escreve.

Confira alguns efeitos do hygge hair na galeria:

Hygge Hair

Tendência nos salões não é uma cor especifica, mas sim “esquentar” os tons dos fios

Créditos: Reprodução / Instagram

