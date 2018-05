Humberto Gessinger segue firme em carreira solo: ‘Não gostaria de voltar ao passado’

(Foto: Daryan Dornelles) Humberto Gessinger

Atualmente divulgando o DVD Ao Vivo Pra Caramba, Humberto Gessinger, eterno líder dos Engenheiros do Hawaii, está focado 100% no presente, em sua carreira solo e não quer saber de águas passadas. “Eu não gostaria de voltar para nenhum momento do passado. Nunca gostei de estar tanto estrada como eu gosto agora”, diz o músico de 53 anos em exclusiva ao Virgula.

Gessinger chega neste sábado, 19, ao Tom Brasil, em São Paulo, para um show que contemplará as diversas fases de sua carreira, incluindo as inéditas Pra Caramba, Cadê?, Das Tripas Coração e Saudade Zero. Outro destaque da apresentação são as canções do álbum A Revolta dos Dândis, dos Engenheiros, que completou três décadas em 2017 e estarão no setlist.

“O tempo fez bem às músicas do ‘A Revolta dos Dândis’. Claro que, com 30 anos algumas coisas ficam datadas, mas mesmo assim elas continuam fazendo sentido pra mim e para o público, e isso faz parte da riqueza do material, diz Gessinger ao telefone. O trovador gaúcho continua: “As músicas desse álbum são reflexivas e atemporais, são letras que falam do coração e essas coisas tendem a não envelhecer. Algumas dessas canções eu até poderia ter escrito hoje em dia”.

O DVD Ao Vivo Pra Caramba é mais um registro ao vivo de Gessinger que mistura releituras de clássicos com composições inéditas e, se depender dele continuará dessa forma: “No momento eu não tenho um pensamento voltado a essa coisa de compor e lançar um álbum inteiro de inéditas. Então, é bem possível que o meu próximo trabalho seja uma continuação do que estou fazendo, uma coisa híbrida que junte releituras do passado com coisas novas”.

E um retorno dos Engenheiros do Hawaii, será que pode acontecer? “As pessoas me pedem muito isso. Não é uma coisa central pra mim no momento, mas não há nada que impeça uma volta. Não há nenhum muro construído dentro de nenhuma formação dos Engenheiros. Só não é que procuro no momento”, finaliza Humberto.

SERVIÇO:

Show: Humberto Gessinger em ‘Ao Vivo Pra Caramba’

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281. Chácara Santo Antônio

Data: 19/05/2018

Horário de início do show: 22h

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Censura: 14 anos

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

Shows internacionais mais esperados de 2018

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Ozzy Osbourne

18 de maio em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL