How to Get Away with Murder e Scandal farão ‘crossover’

Reprodução/Montagem How to Get Away with Murder e Scandal

Os personagens de How to Get Away with Murder e Scandal aparecerão juntos em uma mesma história, o chamado “crossover”. As duas séries da ABC são produzidas por Shonda Rhimes.

A notícia foi anunciada através de uma troca de mensagens entre as atrizes que protagonizam as produções.

Kerry Washington, a Olivia de Scandal, publicou no Instagram uma foto em que aparece no set de How to get away with murder.

Depois, Viola Davis, a Annalise, respondeu com uma imagem nas locações de Scandal. Pete Nowalk, criador de “How to get away with murder”, compartilhou com seus seguidores a reprodução de um roteiro onde eram vistas falas de Olivia e Annalise.

A história começará em Scandal e continuará num episódio de How to Get Away with Murder em seguida.

Ainda não foi divulgada a data em que o crossover irá ao ar. As duas séries voltam após um hiato de fim de ano no dia 18 de janeiro, nos Estados Unidos.

Fonte: Vírgula UOL