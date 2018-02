Hospital recusa MT Saúde

Mais um hospital suspendeu o atendimento aos usuários do MT Saúde, plano de saúde dos servidores públicos do governo de Mato Grosso. O Hospital Jardim Cuiabá suspendeu o atendimento em função de dívidas não pagas pelo Executivo. A suspensão do atendimento levou o Fórum Sindical a cobrar do governo um posicionamento sobre os atrasos nos repasses para as hospitais conveniados ao plano. O Fórum questiona ainda, o fato do governo estar descontando do salário dos servidores a mensalidade do MT Saúde em dia e não estar repassando os valores para os hospitais conveniados. Os representantes dos sindicatos dos servidores cobram ainda, mais transparências nos números do MT Saúde.