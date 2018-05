Hóspede enganada! Decepção com piscina de hotel e viraliza na web

Piscina: Expectativa

Leia maisEmocionante! Catioro salva outro de afogamento em piscinaJovem Pan erra feio em campanha contra a LGBTfobia; Pabllo Vittar …

Jenny Kershaw vive em Manchester, na Iglaterra, e foi curtir suas férias no Vietnã. Porém, teve uma grande decepção ao chegar ao hotel Mari Gold Hotel & Apartment e descobrir que as coisas não eram bem como o site Booking.com mostrava.

O que deixou Jenny surpresa foi a piscina e ela mostrou a expectativa x realidade no Twitter. A que encontrou no Vietnã era bem menor, não tinha plantas e era, na verdade, um tanque.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd

— Jenny Kershaw (@jennykershawx) 12 de maio de 2018

A empresa chegou a entrar em contato com a inglesa, mas ela não quis abrir uma reclamação formal, porque achou tudo bastante engraçado. Agora, o hotel usa a foto com uma frase em cima, que diz: “jacuzzi gratis”.

“Não quero oficializar uma reclamação…é só engraçado. Notei que as fotos foram trocadas de qualquer jeito”, escreveu.

It’s ok, I don’t want to file a complaint…it’s just funny and I notice the pictures convinently been changed now anyway … pic.twitter.com/QXhOoM5A0A

— Jenny Kershaw (@jennykershawx) 15 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL