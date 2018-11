Homer se transforma em drag queen em novo episódio de Simpsons

Homer e Marge

Novidades em Os Simpsons! Homer e Marge vão surgir como drag queens em um novo episódio, que vai ao ar no dia 18 de novembro. O nome será Wesking Mum.

No mesmo episódio, RuPaul vai aparecer no episódio como Queen Chante. A drag Raja também aparecerá e será uma maquiadora!

Em nenhum dos episódios que foram ao ar, Homer foi uma drag queen. Bart, Milhouse e Barney já apareceram com roupas femininas na série.

Donald Trump presidente

O bilionário empresário se torna presidente dos Estados Unidos em um episódio dos Simpsons que foi ao ar em 2000

Créditos: Reprodução

Atentados de 11 de setembro

Em 1997, essa revista apareceu em um episódio dos Simpsons. Nela, temos o nome Nova York no topo, o 9 e as Torres Gêmeas, alvo dos atentados, formando um 11, o que forma perfeitamente o 9/11, maneira que os americanos simbolizam a fatídica data

Créditos: Reprodução

David Bowie e Alan Rickman no mesmo episódio

Apesar de não ser exatamente uma previsão, David Bowie e Alan Rickman foram homenageados em um mesmo episódio dos Simpsons em 2013. Os dois faleceram no começo deste ano

Créditos: Reprodução

Corretor de smartphone

Além de prever o smartphone, em 1994 um episódio dos Simpsons previram um dos grandes problemas da sociedade moderna: o corretor ortográfico dos celulares da nova geração. Tem até uma maçã ali embaixo, cara :O

Créditos: Reprodução

Aquecedores de orelha de hamburger

Em 1998, um episódio dos Simpsons aparece inventando um aquecedor feito de sanduíches recém-saídos da grelha. Uma invenção semelhante foi anunciada em 2010

Créditos: Buzzfeed/Reprodução

Guitar Hero

Em 2002, três anos antes do lançamento do primeiro ‘Guitar Hero’, Mick Jagger e Keith Richards dão para Homer uma jaqueta com o nome do jogo escrito atrás

Créditos: Buzzfeed/Reprodução

O limoeiro roubado

Em 1995, um limoeiro premiado foi roubado da cidade de Spirngfield. Exatamente a mesma coisa aconteceu em Houston, em 2013

Créditos: Reprodução

O problema das urnas eletrônicas

Em 2008, Homer tenta votar em Obama numa urna eletrônica, mas o aparelho muda o voto dele para o do candidato John McCain. O mesmo problema foi reportado nas eleições de 2012, quando Obama enfrentou Mitt Romney

Créditos: Reprodução

O tigre branco atacando seu treinador

Lá em 1993, um tigre branco atacou seus treinadores, Gunter e Ernst, em um episódio dos Simpsons. Algo semelhante aconteceu com Roy Horn, do ‘Siegfried e Roy’, em 2003, deixando o profissional parcialmente paralisado

Créditos: Reprodução

