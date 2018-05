Homens presos por engano por 24 anos pedem recompensa

Sam Hallam passou sete anos atrás das grades acusado de homicídio

Os julgamentos dos pedidos de recompensa de dois homens que passaram o total de 24 anos presos por engano devem acontecer essa semana. Sam Hallam, que passou sete anos atrás das grades acusado de homicídio, e Victor Nealon, que ficou 17 anos preso por tentativa de estupro, foram condenados por engano. Os dois estão livres, mas agora pedem recompensa por injustiça, segundo informou o The Guardian.

Os casos de Sam e Victor não são raros. Cada vez mais pessoas inocentes condenadas erroneamente entram com pedido de recompensa. Segundo Sam, porém, o dinheiro não conserta os danos causados pela condenação. O problema no sistema judicial é tema de destaque do livro publicado por Jon Robins: Culpado até que se Prove Inocente.

Na publicação, Robins explica que a falta de justiça não é um acontecimento isolado e que os erros se estendem do sistema criminal ao penal. A presunção da inocência, segundo o autor, não é colocada em prática.

Fonte: Vírgula UOL