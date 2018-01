Homens armados explodem agência bancária no Rio

Criminosos armados com fuzis explodiram uma agência do banco Santander, na Rua da Passagem, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram informados por testemunhas de que aproximadamente 15 homens participaram da ação e fugiram em três carros.

De acordo com a PM, ao se aproximar do banco, os pneus de uma viatura do 2º Batalhão da Polícia Militar (Botafogo) foram danificados, pois os criminosos espalharam cruzetas de ferro nas vias de acesso durante a fuga. A perícia foi acionada e a ocorrência registrada na 10ª Delegacia Policial.

Moradores do bairro relataram que acordaram com o estrondo. A psicóloga Talita Osório, que mora no edifício que fica sobre a agência, conta que levantou da cama apreensiva por causa da sensação de que o prédio estava tremendo e do susto. Ela contou que foram dois grandes estouros, além do barulho de tiros.

“Eu e meu marido não conseguíamos mais dormir. Foi uma explosão muito forte”, disse Talita. “É uma sensação de insegurança absurda. Estamos muito assustados”.

Até o momento, não há informação sobre a quantia em dinheiro levada pelos assaltantes, que conseguiram escapar, deixando para trás um cenário de destruição. Com a explosão, a porta da agência foi destruída e estilhaços de vidro ficaram espalhados pela calçada.

*Colaborou Lígia Souto, repórter do Radiojornalismo

Fonte: Agência Brasil