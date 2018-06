Homem tenta cruzar Niágara a nado após cortar braço de mulher grávida

Ele foi detido por policiais de Nova York

Um homem tentou atravessar fronteira dos Estados Unidos e Canadá a nado, após cortar braço e dedos da esposa grávida, segundo informações do Independent. Uma equipe da polícia de Nova York encontrou Yong Yu, 35 anos, perto das Cataratas do Niágara. Ele estava vestindo um colete salva-vidas.

“Ele comprou um salva-vidas e acreditamos que estava tentando cruzar a nado”, disse o delegado Marshal Brent Novak. De acordo com a polícia, Yu usou uma faca para cortar o braço direito da mulher, acima do cotovelo em um ataque no Sunset Park, no Brooklyn. Yu também é acusado de cortar dois dedos da mão esquerda da vítima.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Fotógrafo faz mágica com truque simples

10 tatuagens russas e seus significados

Mais galerias

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Fotógrafo faz mágica com truque simples

10 tatuagens russas e seus significados

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284192’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL