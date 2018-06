Homem tem a cabeça desfigurada por causa de câncer de pele

(Foto: reprodução Metro UK)

Leia maisA internet não perdoa: Maradona vira capa de discos clássicosÉ por isso que não se deve correr de salto alto na rua

Colin Davies, um homem de 66 anos, morador da cidade de Hartlepool, na Inglaterra, precisou ter a cabeça toda reconstruída por causa de um câncer de pele.

Tudo começou há 25 anos, quando ele notou um ponto diferente em sua testa, do tamanho de uma pequena uva, mas ignorou. No entanto, o cisto começou a crescer e tomou conta de toda a sua cabeça rapidamente. Os médicos o diagnosticaram com um câncer de pele dos mais agressivos, informa o Metro UK.

O câncer se espalhou pelo pescoço, orelhas, mandíbula e ombro direito. Em sua primeira cirurgia, que levou cerca de 13 horas, três tumores foram retirados, mas acabou perdendo a orelha e o canal auditivo esquerdo, além de parte de sua mandíbula e músculos do pescoço e ombro. Seu coro cabeludo também foi removido e substituído por uma placa de acrílico com um enxerto de sua perna.

Ao todo foram 21 tumores retirados de sua cabeça durante a vida. “Eu tive que lutar contra o câncer por mais de 25 anos, já que quase todo ano um tumor maligno se desenvolvia, o que resultava em cirurgia intensiva”, diz Colin. “Eu tive meu corpo completamente alterado por causa disso”.

Atualmente ele se encontra livre do câncer, é apaixonado pela vida e se usa como exemplo para alertar pessoas contra a exposição solar: “Meu médico acredita que a causa do câncer se deve aos anos que passei pescando exposto ao sol quando era criança. Eu passei poucos anos ao sol, mas o câncer de pele me devastou. É por isso que estou emitindo este aviso, para que as pessoas percebam que não são invencíveis”.

Confira fotos. Mas avisamos, são imagens fortíssimas:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Cabeça de homem é desfigurada por causa de câncer de pele

Créditos: reprodução Metro UK

Mais galerias

Modelo posa nua em lugares sagrados

Após Neymar, brasileira cria coxinha do Canarinho Pistola

Cachorro mais feio do mundo

Mais galerias

Modelo posa nua em lugares sagrados

Após Neymar, brasileira cria coxinha do Canarinho Pistola

Cachorro mais feio do mundo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284806’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL