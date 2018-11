Homem sem braços alimenta a mãe com os pés

Em um hospital na cidade chinesa de Enshi, na província de Hubei, um homem sem braços de 29 anos chamado Chen Zifang está chamando atenção por alimenta a mãe todos os dias.

Ele usa os pés com destreza para ajudar a mãe hospitalizada a pentear o cabelo, a tomar o remédio e a comer. Ocasionalmente, quando sua mãe está recebendo líquidos, ele levanta a bolsa de líquidos para ajudá-la a usar o banheiro.

Chen Zifang nasceu em 1989 sem os braços na aldeia de Xujiawan, província de Hubei. Quando ele tinha nove meses, seu pai morreu. Desde então, sua mãe tem lutado com dificuldades para criar ele e seu irmão mais velho.

Com força de vontade, Chen praticava tarefas domésticas e trabalho simples com os pés. Depois que seu irmão estabeleceu sua própria família, Chen se tornou o principal zelador de sua mãe.

A história de Chen emocionou profundamente os chineses. Um usuário comentou no aplicativo de notícias do Diário do Povo desejou boa sorte e uma vida melhor para o herói. “Uma pessoa com luz do sol dentro de seu coração não será intimidada por dificuldades” .

Fonte: Vírgula UOL