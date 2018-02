Homem que ameaçava a modelo Bella Hadid é preso em Nova York

Bella Hadid

Desde dezembro, a modelo Bella Hadid era perseguida e ameaçada por um homem de 37 anos, por meio das redes sociais.

Segundo o TMZ, Bella chamou a polícia após notar que o homem havia postado uma foto do prédio dela.

O homem foi preso logo depois que Bella ligou, mas não está claro onde a polícia o capturou. Ele foi fichado por assédio grave e perseguição.

20 famosos que já eram ricos muito antes da fama

Adam Levine

Adam sempre foi rico! É filho do fundador da rede de lojas de roupas M. Frederic, Fred Levine

Créditos: Reprodução

Angelina Jolie

O pai de Angelina Jolie é o premiado ator e produtor de cinema Jon Voight e a mãe era a atriz e produtora Marcheline Bertrand. Angelina nasceu no meio artístico e com muito dinheiro

Créditos: Reprodução

Ariana Grande

Ariana já tinha uma vida bem tranquila antes do sucesso como cantora. O pai dela, Edward Butera é presidente de uma das mais importantes companhias de arquitetura e design dos Estados Unidos, que é cheio de clientes famosos

Créditos: Reprodução

Ansel Elgort

O ator, conhecido por seu papel em A Culpa é das Estrelas, cresceu em um dos bairros mais chiques de Nova York, Manhattan. O pai dele, Arthur, é um famoso fotógrafo de moda, que já fez trabalhos para Valentino e Chanel

Créditos: Reprodução

Cara Delevingne

A modelo e atriz é da realeza, meu bem! A família Delevingne pertence há anos à alta aristocracia britânica. A avó de Cara chegou a ser uma das damas de companhia da princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth II

Créditos: Reprodução

Darren Criss

Darren Criss, o eterno Blaine de Glee, nasceu numa família com conta bancária gorda. O pai dele, Charles William Criss, foi diretor de instituições artísticas como a San Francisco Opera, e a Orquestra Philharmonia Baroque. Além disso, ele é dono de um banco e fundou o EastWest Bank nos anos 80

Créditos: Reprodução

Ed Sheeran

Ed pode até ter sofrido no começo da carreira, mas dinheiro não era um problema para sua família. Seu pai é curador de arte e a mãe é uma designer de joias conhecida

Créditos: Reprodução

Gigi e Bella Hadid

A mãe de Gigi e Bella, Yolanda, era uma famosa modelo na Holanda, e o pai, Mohamed Hadid, grande corretor de imóveis. Após a separação do casal, Yolanda casou com David Foster, produtor musical com uma fortuna abastada

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow é filha da atriz Blythe Danne e do diretor Bruce Paltrow. Estudou nas escolas mais caras de Nova York e sua família é conhecida por ter políticos importantes

Créditos: Reprodução

Jennifer Aniston

Jennifer é filha de duas grandes estrelas da TV, da série Days of Our Lives, John Aniston e Nancy Dow. A atriz se formou em uma das escolas particulares de arte mais caras de Nova York, a Fiorello H. LaGuardia

Créditos: Reprodução

Julia Louis-Dreyfus

Conhecida pelo seriado Seinfeld, a atriz é bilionária, herdeira de uma das grandes fortunas dos Estados Unidos, já que seu pai é um empresário do seter de transporte de mercadorias de multinacionais

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Lady Gaga é filha de Joseph Germanotta, magnata da Internet e responsável pela instalação da rede wi-fi em quase toda Nova York. Vale ressaltar que a família de Gaga cresceu pobre, mas logo construiu um império

Créditos: Reprodução

Lana Del Rey

É filha do famoso empresário Ray Grant e da executiva Pat Grant

Créditos: Reprodução

Michelle Williams

O pai da atriz é Larry Richard, um bem sucedido corretor de ações, que tem até livos publicados sobre o assunto

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

A cantora é filha do músico Billy Ray, que fez e ainda faz muito sucesso nos Estados Unidos. Ele já vendeu mais de 2 milhões e tem fortuna estimada em mais de R$ 165 milhões

Créditos: Reprodução

Psy

Psy é filho de um magnata da área de fios elétricos que já faturou por volta de R$ 100 milhões. Eles vivem no bairro de Gangnam, aquele mesmo do ‘Gangnam Style’

Créditos: Reprodução

Rashida Jones

A atriz de ‘Parks and Recreation’ é filha de Quincy Jones, o lendário produtor, que já trabalhou com nomes como Michael Jackson e Frank Sinatra

Créditos: Reprodução

Rooney e Kate Mara

A família materna das atrizes fundou o time de futebol americano Pittsburgh Steelers e a paterna criou o rival New York Giants. Acho que dinheiro não foi um problema pra elas, né?

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

O pai da cantora era consultor financeiro do banco Marril Lynch e sua mãe uma bem sucedida executiva de marketing e eles ainda eram donos de uma fazenda de pinheiros e muitos cavalos na Pensilvânia. O pai de Taylor largou a carreira para ajudar a filha como cantora

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL