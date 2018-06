Homem morre ao tentar posar para foto em cachoeira

Indiano morre em cachoeira

Um homem de 35 anos morreu depois de cair de uma cachoeira de 52 metros de altura no sul da Índia, enquanto tentava posar para uma foto no Instagram.

Um vídeo mostra Ramjan Usman Kagji, da vizinha Ghatprabha, descendo a face do penhasco das famosas cataratas de Gokak, um destino turístico popular no distrito de Belagavi, no estado de Karnataka.

Ele é visto descendo em direção a uma saliência, quando de repente ele escorrega e cai, supostamente depois que seus amigos lhe disseram para se mover para que pudessem obter um ângulo melhor.

Kagji e seus amigos apareceram no conhecido local “muito bêbado”, segundo testemunhas, na tarde de sábado e estavam realizando manobras perto da borda, apesar de terem sido avisados ​​do perigo.

Kagji havia começado a descer a face do penhasco em direção à cachoeira, a fim de posar para uma foto.

Fonte: Vírgula UOL