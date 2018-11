Homem furta bode e tenta fugir pelo metrô

Homem com bode no metrô

Um homem furtou um bode que pasta em um campo de grama no jardim das Tulherias, no Louvre, em Paris, capital da França.

Ele fugiu com o bicho e paralisou pelo metrô, no meio do tráfego de pico, às 8h30.

O ladrão com o animal não chegou muito longe. Na estação Tuileries, ele foi abordado por funcionários do metrô.

Eles pediram ao homem para sair. No entanto, ele ameaçou e “se recusou agressivamente”. O tráfego na turística e popular linha 1 foi então interrompido entre a praça Concorde e a estação Châtelet, “para permitir uma operação policial”.

Nas redes sociais, os passageiros postaram gravações de vídeo do incidente. Você pode ver como o homem chamou um funcionário do Metro de um idiota estúpido e as forças de segurança alertaram para ferir o animal, se quiser puxá-lo através dos chifres do metrô.

“Como devo explicar no escritório que estou atrasado por causa de um bode?”, uma mulher escreveu. Outro escreveu que o metrô encontrou agora um “bode expiatório” para seus atrasos.

Segundo a empresa, o ladrão foi investigado em detenção policial e psiquiatriátrica. O bode foi levada de volta ao Jardim das Tulherias, onde agora é capaz de pastar em tranquilidade.

Fonte: Vírgula UOL