Homem-Formiga e A Vespa dão rolê por São Paulo

Aproveitando que o filme Homem-Formiga e A Vespa estreia nos cinemas nesta quinta, 5, os dois super-heróis fizeram um tour por São Paulo para conhecer melhor a capital paulista em uma ação da Marvel Studios.

Os protagonistas do longa passearam pela Avenida Paulista e pelo Bairro da Liberdade. Também visitaram o Estádio do Pacaembu e experimentaram o tão falado pastel brasileiro, que Chris Pratt (o Senhor das Estrelas de Guardiões da Galáxia e Vingadores: Guerra Infinita) recomendou a eles quando veio ao Brasil.

Tanto o Homem-Formiga quanto A Vespa têm o poder de encolher ao tamanho de um inseto. Então, desfrutaram dos locais em proporções gigantescas. Agora imagine poder comer um pastel maior do que você?

Dê uma olhada nesse rolê irado:

Homem-Formiga e Vespa em São Paulo

Créditos: Divulgação/ Marvel Studios

Fonte: Vírgula UOL