Homem finge derrame e chama ambulância para pegar carona a hospital

Divulgação Serviço de ambulância North West, no Reino Unido

Ele ligou para serviço de ambulância North West, no Reino Unido, e disse que não estava sentindo as pernas. Uma equipe de emergência foi enviada para atender o “paciente” que estaria com risco de derrame ou circulação interrompida. Mas levar o homem ao hospital, o time de resgate foi surpreendido: a vítima disse que estava bem e que ligou para ambulância pois queria uma carona até o hospital onde um amigo estava internado.

Leia maisChá de frutas ácidas corrói dentes, alertam dentistasHomem abaixa as calças e mostra o bumbum em jornal da Rede Globo

Segundo informações publicadas no Daily Mail, o paramédico Shaun Gerrard afirmou que ao chegar ao centro de atendimento, o “paciente” caminhou normalmente e contou a verdadeira intenção da chamada. O serviço de ambulância recebe mais de 50 chamadas em 12 horas, muitas envolvendo pessoas em estado grave de saúde.

Projeto Pele

1 de 11

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Sabrina Sato

Créditos: Brunno Rangel

Fernanda Paes Leme

Créditos: Brunno Rangel

Jéssika alves

Créditos: Brunno Rangel

Bruno Lopes

Créditos: Brunno Rangel

Reynaldo Gianecchini

Créditos: Brunno Rangel

Fernanda Paes Leme

Créditos: Brunno Rangel

Jéssika alves

Créditos: Brunno Rangel

Priscila Fantin

Créditos: Brunno Rangel

Bruno Lopes

Créditos: Brunno Rangel

Reynaldo Gianecchini

Créditos: Brunno Rangel

Sabrina Sato

Créditos: Brunno Rangel

Mais galerias

Famosos

Drag queens com e sem maquiagem

Famosos

Dado Dolabella na prisão

Famosos

Tattoos realistas de Rodrigo Catuaba

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL