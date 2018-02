Homem fica com testículos presos à chave inglesa e é socorrido por bombeiros

Reprodução Bombeiros divulgaram caso no Twitter

Um homem teve que ser socorrido por bombeiros após ficar com os testículos presos a uma chave inglesa. O time de resgate do País de Gales compartilhou no Twitter que bombeiros de Maindee e Malpas, da cidade Newport, foram chamados para atender o caso. Os profissionais não divulgaram como o incidente ocorreu, mas publicaram recomendações nas redes sociais para prevenir novas ocorrências.

“Se você estiver usando ferramentas, certifique-se de usar da forma recomendada pelo fabricante. Bombeiros de Maindee e Malpas tiveram que socorrer um homem que ficou com os testículos presos a uma chave inglesa”, escreveu o corpo de bombeiros na conta do Twitter.

Fonte: Vírgula UOL