Homem faz transição de gênero e volta atrás sete meses depois

Ele estava casado há oito anos, tinha duas filhas e um relacionamento estável. Mas James Cohen, 36 anos, não estava feliz. Ele contou à mulher que se identificava com o gênero feminino e que havia escondido esse fato desde criança. A mulher não só entendeu, como apoiou a decisão do parceiro de mudar de gênero e adotar o nome Kara. Sete meses depois, porém, James voltou atrás. A história foi publicada no The Mirror.

James adotou o nome Jim e se mudou para Portugal para morar com a ex-mulher e as duas filhas. “Foi um grande choque quando James contou que gostaria de se tornar Kara. Ele começou o tratamento com hormônios e foi outro choque quando sete meses depois ele me contou que não estava feliz sendo mulher”, afirmou a ex-mulher do transgênero.

Kara deixou de usar uma peruca loura, vestido e salto alto para se tornar Jim, um homem com cabelo castanho e barba. “Estou feliz por ter feito minha transição e não me arrependo. Todas as pessoas deveriam fazer o que querem. Erian (ex-mulher) e eu continuamos amigos”, afirmou Jim.

Fonte: Vírgula UOL