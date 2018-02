Homem espreme cisto que tinha desde os 16 anos e o vídeo é impressionante

Reprodução Cisto

Esta notícia pode acabar embrulhando seu estômago, se você for uma pessoa sensível a vídeos de espinhas sendo espremidas, por exemplo. Mas se você é fã desse segmento, aqui é o seu lugar.

Um homem de meia idade foi filmado no momento em que um cisto que tinha no ombro desde os 16 anos foi aberto.

Uma mulher, usando luvas, começa a trabalhar no ombro do homem. Primeiro, abre o cisto com um bisturi. Com duas toalhas de papel, ela começa a espremer o cisto e a quantidade de pus que sai do cisto é impressionante.

Reprodução Cisto

“Na verdade, é um pouco bom”, diz o homem. No vídeo, o homem explica que ele teve o cisto desde os 16 anos, mas que ele só começou a aumentar nos últimos cinco anos.

Ao ver tudo o que está saindo do cisto, ele ainda diz: “é como um queijo cottage”.

O horrível vídeo foi visualizado mais de 1.000 vezes no YouTube e foi publicado por All Pimple Popping Of The World.

Fonte: Vírgula UOL