Homem é preso por porte ilegal de arma e munições em Colíder

Um homem flagrado com arma de fogo e munições foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (14), em Colíder (650 km ao Norte). O suspeito J.L. B, 45, detido durante uma operação de combate a criminalidade na cidade.

Policiais abordaram o veículo Dodge Ram conduzido pelo acusado em uma estrada, na zona rural de Colíder. Em buscas no automóvel, os investigadores encontraram em um compartimento na parte traseira 42 munições calibre 38, sendo 28 intactas e 14 deflagradas.

No console central do veículo, foi localizado um revólver calibre 38. Diante da situação, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Colíder, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições. (Com Assessoria)