Homem é preso com 160 quilos de cocaína na região serrana do Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 51 anos, cuja identidade não foi revelada pelos agentes, transportando cerca de 160 quilos de cocaína na Região Serrana do Rio de Janeiro

A prisão, e a apreensão da droga, ocorreram no final da noite de ontem (19), na altura do quilômetro 89, da rodovia Washington Luís (BR-040), em Petrópolis.

Os 160 tabletes de cocaína estavam escondidos em um fundo falso do veículo, que se dirigia ao Rio de Janeiro. Ao ser preso, o homem confessou à polícia que a droga iria para o Complexo da Maré, na zona norte da cidade.

No momento da prisão os policias faziam uma blitz, na pista sentido Rio, quando desconfiaram do motorista e decidiram abordá-lo. Durante a revista, as equipes da PRF localizaram diversos tabletes de cocaína escondidos em um compartimento falso, adaptado para ludibriar a fiscalização policial.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis. A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecentes é de 5 a 15 anos de reclusão.

Fonte: Agência Brasil