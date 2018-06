Homem é preso após ejacular em adolescente em ônibus

Um caso bizarro em Fortaleza — embora esteja parecendo cada vez mais comum. Na manhã desta segunda, 04, um passageiro de um ônibus da linha Antônio Bezerra /Messejana foi flagrado se masturbando. Com 68 anos, ele foi preso em flagrante após ejacular na perna de uma adolescente de 17 anos, que também estava no veículo.

Identificado como Edmilson Souza da Silva, ele e a adolescente foram levados para o 3º Distrito Policial da cidade. Durante a sua apreensão, Edmilson chutou a viatura e quebrou uma parte de sua porta, o que se caracteriza como dano ao patrimônio público.

As informações são do jornal O Povo.

Fonte: Vírgula UOL