Homem é multado por chamar policiais de ‘smurfs’ no Facebook

Divulgação Smurfs

Um homem austríaco enfrenta uma multa de 160 euros por chamar policiais de “smurfs” em um alerta sobre radares de velocidade postados no Facebook.

A Agência de Imprensa da Áustria informou que as autoridades na província do Tirol impuseram a multa ao homem, cujo nome não foi divulgado, por violar a “decência pública” ao “difamar dois policiais”.

O post do homem em um grupo no Facebook alertou os outros para “dois smurfs de pé com lasers” em uma rodovia local. Um policial que também estava no grupo apresentou uma queixa.

O jornal local Tiroler Tageszeitung informou que o homem sustenta que o termo “smurfs” foi concebido como uma piada inofensiva em vez de um insulto, e planeja se defender na sede da polícia regional.

Polícia fica confusa com escultura de neve no Canadá

Fonte: Vírgula UOL