Homem é flagrado carregando cabeça de esposa decapitada na rua

(Foto: reprodução/ vídeo)

Acredite se quiser! Um homem foi flagrado andando tranquilamente pelas ruas da cidade de Guangdong, na China, com – pasmem – uma cabeça humana nas mãos. Como se fosse a coisa mais normal do mundo.

Segundo relata o Metro, a cabeça é de uma mulher chamada Xia, de 28 anos. O corpo decapitado foi encontrado dentro de um apartamento, e o suspeito – pasmem novamente – é o seu próprio marido, Zhang, de 31 anos.

Zhang foi detido por acusação de homicídio logo após ser identificado por câmeras de segurança. As investigações seguem em andamento, informa o site.

Assista ao momento abaixo em que o ele sai carregando a cabeça da esposa pela rua e ninguém percebe:



Fonte: Vírgula UOL