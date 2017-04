Homem é detido após roubar mais de 100 celulares no Coachella

Todos os anos, o festival Coachella traz milhares de pessoas para o Empire Polo Club of Indio, na Califórnia, nos Estados Unidos. No evento deste ano, um homem de 36 anos, residente de Nova York surpreendeu a polícia ao ser encontrado com 100 celulares roubados durante o evento, informou a KMIR, afiliada da NBC News.

Um grande número de pessoas deu falta de seus celulares na sexta-feira (14), primeiro dia de festival. Rapidamente, essas pessoas começaram a usar o aplicativo Find My Phone, o que os ajudou a encontrar Reinaldo De Jesus Henao.

O sargento Dan Marshall afirmou que as vítimas seguiram o ladrão e os seguranças do evento detiveram o rapaz até que as forças oficias chegassem ao local.

Henao foi preso quando os policiais encontrar 100 celulares roubados em sua mochila. Muitos foram devolvidos imediatamente para seus donos, outros ainda estão no achados e perdidos.

Depois de ser fichado no Larry D. Smith Correctional Center, sob suspeita de roubo e receptar propriedade roubada, Henao foi liberado após pagar fiança de US$ 10 mil.

Fonte: Vírgula UOL