Homem é atacado por cobra decapitada e vai parar no hospital

Ele teve que tomar mais de 20 doses de antídoto

Milo Sutcliffe, do Texas, foi atacado por uma cobra venenosa em seu jardim. Ele cortou a cabeça da cobra com uma pá, mas no momento em que foi pega-la, o animal o atacou e injetou veneno na mão de Milo. Segundo o site Mirror, o homem foi parar no hospital em estado grave.

O veneno da cobra causou perda de visão e sangramento interno, de acordo com o Mirror. Milo recebeu 26 doses de anti-veneno e continua internado em recuperação. O incidente ocorreu durante o feriado de Corpus Christi.

Fonte: Vírgula UOL