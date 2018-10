Homem descobre traição da mulher pelo Google Maps

Um peruano que procurava a melhor maneira de ir até um local chamado Ponte dos Suspiros pelo Google Maps acabou se deparando com um caso de infidelidade de sua esposa.

Ela estava com o amante e usava roupas que o marido conhecia. O local fica na capital peruana, em um bairro chamado Barranco, região boêmia de Lima.

As fotos foram tiradas em 2013. Confrontada pelo homem, a mulher confessou a traição e ele pediu divórcio.

Fonte: Vírgula UOL