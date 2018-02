Homem deixa cachorros virarem ‘esqueleto’ e mata pets por negligência

Reprodução Um dos animais teve que ser sacrificado

Christopher McGinn, 30 anos, conseguiu se livrar de ser preso após ser acusado de negligência nos cuidados com seus dois cachorros, Ronnie e Reggie. Christopher estava “ocupado” cultivando plantação de maconha avaliada em R$ 100 mil. A polícia encontrou os animais parecendo “esqueletos”, Reggie teve que ser sacrificado. As informações foram publicadas no Metro do Reino Unido.

O juiz que avaliou o caso ordenou que McGinn faça 200 horas de trabalho comunitário. Em junho de 2017, McGinn passou por um processo em que foi condenado a três meses de prisão por negligência com animais. Em 2007, McGinn recebeu uma sentença de que não poderia ter animais domésticos por 10 anos, após deixar seu cachorro de dois anos morrer de fome.

7 raças de cachorros mais inteligentes

1 de 7

Rottweiler

Os rottweilers são cachorros conhecidos por serem bastante fortes e corajosos. Algumas pessoas até têm um pouco de medo dessa raça, já que seus exemplares são bem grandes e pesados. Porém, por baixo dessa armadura revestida de carne, osso e pelos, o rottweiler é um cachorro muito gentil e protetor com sua família e amigos. Historicamente, eles já foram utilizados para pastorear ovelhas na Roma Antiga, puxadores de carroças e até mesmo como guardiões. Para que não haja nenhum risco quanto à sua força e braveza, o mais seguro é que esses cachorros sejam treinados e socializados, algo que não será muito difícil, já que eles são muito inteligentes.

Créditos: Pexels

Papillon

Esse cãozinho engraçado e ativo é facilmente reconhecido pelas suas orelhas caídas e bem peludas. Figuras similares aos papillons foram vistas em retratos da realeza datados do século XVI, o que mostra que suas características chamavam a atenção até do mais alto escalão da sociedade antiga. Além de ser ativo e muito companheiro, o papillon é ótimo para ser treinado. Como curiosidade, esses são os cachorros mais inteligentes de porte toy (bem pequeno).

Créditos: Reprodução

Labrador

Os labradores, bastante parecidos com o Golden Retriever, se encontram entre os cães mais inteligentes do mundo e podem desempenhar as mais variadas tarefas esportivas, o que o torna praticamente um cachorro atleta. Com pelo batido, patas grandes e uma cauda bem pesada, os labradores se dão muito bem na natação e são capazes de percorrer longas distâncias na água. Além dessas proezas como caçador, os labradores são espécies ideais para resgates aquáticos, trabalhos terapêuticos e treinamento de outros cães.

Créditos: Reprodução

Pastor Alemão

Como o próprio nome indica, essa raça era utilizada para o pastoreio, algo que era bastante comum há tempos atrás. Originária da Escócia, essa raça é referência de utilidade e lealdade. O mundo ficou mais moderno e não existe mais a necessidade de cachorros para o pastoreio de ovelhas, então o pastor alemão foi remanejado para outras funções. O criador dessa raça foi o alemão Max von Stephanitz, que atuava como capitão e trabalhou junto com a polícia e também com clubes de cães. Max fez tudo isso para desenvolver uma série de testes de proteção e obediência conhecidos como Schutzhund, que hoje são utilizados para adestramento de cães, embora também possa ser considerada uma atividade recreativa.

Créditos: Pexels

Poodle

Muito se engana que essa raça é conhecida apenas por causa dos pelos: os poodles são alguns dos cachorros mais inteligentes que existem. Eles vieram da Alemanha e eram usados para caçar pássaros e também para resgates aquáticos. Os poodles são cachorros que já foram responsáveis por várias tarefas, desde o pastoreio de ovelhas até o abastecimento de suprimentos aos feridos nos campos de batalha. Algumas características marcantes dessa raça são o amor, a aptidão para treinamentos e até mesmo o senso de humor.

Créditos: Pexels

Doberman Pinscher

Essa raça é conhecida pela sua vitalidade e também pela velocidade, o que faz dele um excelente cão de combate. Ele foi criado exatamente para isso: atuar como um protetor. O Doberman Pinscher pode ser usado como cão policial e até mesmo em guerras, já que suas características físicas são perfeitas para tais finalidades. Além disso, é claro, a raça está entre os cachorros mais inteligentes, já que pode aprender tudo isso com facilidade.

Créditos: Pexels

Border Collie

Dificilmente uma lista com os cachorros mais inteligentes não vai contar com o Border Collie: se isso acontecer, podemos dizer que a lista está errada. Essa raça é conhecida mundialmente pela sua capacidade incrível de pastoreio de ovelhas, além de sua inteligência ímpar, instintos extraordinários e habilidade para realizar os mais variados serviços caninos.

Créditos: Pexels

